Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò separati: lui torna dai familiari, lei a Napoli per le vacanze (Di venerdì 9 luglio 2021) Andrea e Rosalinda Rosalinda Cannavò a Napoli da sola Ebbene sì, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno deciso di realizzare una parte delle loro vacanze estive da separati. La coppia che è nata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, in un primo momento non erano ben visti dal pubblico. I motivi? A causa dei trascorsi della 28enne messinese che negli anni ha collezionato ben due finti fidanzamenti, uno con Gabriel Garko e l’altro con Massimiliano Morra. Col passare del tempo, però, il figlio ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021)da sola Ebbene sì,hanno deciso di realizzare una parte delle loroestive da. La coppia che è nata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, in un primo momento non erano ben visti dal pubblico. I motivi? A causa dei trascorsi della 28enne messinese che negli anni ha collezionato ben due finti fidanzamenti, uno con Gabriel Garko e l’altro con Massimiliano Morra. Col passare del tempo, però, il figlio ...

Advertising

IFrangioni : RT @annafiorello85: Non mi è nuova questa teoria..da chi l’ho già sentita??!!!????”perché fare una cosa oggi se puoi farla domani..cit.” Zeng… - zazoomblog : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò separati: lui torna dai familiari lei a Napoli per le vacanze - #Andrea #Zenga… - Mutii62251551 : Andrea Zenga... Spiegaci nel dettaglio questi esercizi, grazie ??? #zengavo - Mutii62251551 : Andrea Zenga... Ma come ti permetti?! Almeno avvisa che ci avresti fatto vedere il tuo allenamento faticoso.. Sarei… - casafa3 : RT @annafiorello85: Non mi è nuova questa teoria..da chi l’ho già sentita??!!!????”perché fare una cosa oggi se puoi farla domani..cit.” Zeng… -