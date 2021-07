Wimbledon 2021, Bolelli e Gonzalez eliminati in semifinale: Zeballos e Granollers passano in tre set (Di giovedì 8 luglio 2021) L’argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers superano in tre set 6-4 6-4 7-6(3) Simone Bolelli e Maximo Gonzalez nel match valevole per la semifinale del torneo di doppio di Wimbledon 2021 e volano in finale. Grande equilibrio tra le due compagini nel primo set, almeno fino al nono game, quando l’argentino e lo spagnolo centrano il break che consente loro di imporsi 6-4. Nel secondo parziale, invece, Zeballos e Granollers strappano il servizio a Bolelli e Gonzalez in apertura per poi ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) L’argentino Horacioe lo spagnolo Marcelsuperano in tre set 6-4 6-4 7-6(3) Simonee Maximonel match valevole per ladel torneo di doppio die volano in finale. Grande equilibrio tra le due compagini nel primo set, almeno fino al nono game, quando l’argentino e lo spagnolo centrano il break che consente loro di imporsi 6-4. Nel secondo parziale, invece,strappano il servizio ain apertura per poi ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - Agenzia_Ansa : #Berrettini va in semifinale di #Wimbledon #ANSA - tvzoomitalia : #Ascoltitv 7 luglio digital e pay: London calling, e su Sky Wimbledon fa boom con Berrettini prima della semifinale… - sportface2016 : #Wimbledon 2021, #Bolelli e #Gonzalez eliminati in semifinale: #Zeballos e #Granollers passano in tre set -