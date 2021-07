Un Posto al Sole, spoiler: una verità agghiacciante (Di giovedì 8 luglio 2021) spoiler Un Posto al Sole delle prossime puntate che avranno un tono differente e Filippo sarà messo a dura prova dalla sua amnesia. Rossella si laurea? spoiler puntate Un Posto al Sole con tutto quello che vedremo prossimamente. Le avventure di Palazzo Palladini si fermeranno per due settimane in Agosto, ma sino a quel momento ci saranno dei colpi di scena incredibili in merito alla soap napoletana. Tra le novità il ritorno di Rossella a Napoli, che sembra aver messo un pochino di felicità in casa sua. Silvia sembra essere pentita di aver lasciato Giancarlo ma, allo stesso tempo, desidera ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 luglio 2021)Unaldelle prossime puntate che avranno un tono differente e Filippo sarà messo a dura prova dalla sua amnesia. Rossella si laurea?puntate Unalcon tutto quello che vedremo prossimamente. Le avventure di Palazzo Palladini si fermeranno per due settimane in Agosto, ma sino a quel momento ci saranno dei colpi di scena incredibili in merito alla soap napoletana. Tra le novità il ritorno di Rossella a Napoli, che sembra aver messo un pochino di felicità in casa sua. Silvia sembra essere pentita di aver lasciato Giancarlo ma, allo stesso tempo, desidera ...

