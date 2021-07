Ultime Notizie Roma del 08-07-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliana ho al primo piano in crescita rispetto alla settimana precedente i casi diagnosticati in Italia allo rileva la fondazione di bimbe incremento di 275 contagi 5571 contro 5306 della settimana scorsa una crescita percentuale di circa il 5% in calo invece dei cessi che passano da 220 a 172 in 7 giorni con un calo in percentuale del 26,4% continua infine il Trend in calo delle terapie Intensive da 270 arrivano a 187 meno 83 con un calo in percentuale del 30,7% di non è anche ricopri con sintomi erano 1676 La scorsa settimana sono 1271 oggi con un calo del 24,2% andiamo in ...