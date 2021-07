Tokyo 2020 | sollevamento pesi | programma | orari | calendario e tv di tutti gli incontri

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 luglio 2021) Al via le Olimpiadi die tra le competizioni più attese c’è sicuramente il. Tanti atleti sono pronti a sfidarsi in Giappone per conquistare una medaglia. 196 atleti (98 uomini e 98 donne) sono pronti a scendere in pedana per fare del loro meglio e rappresentare il proprio paese. L’Italia può vantare cinque atleti, vale a dire Antonino Pizzolato nella categoria 81 kg, Mirko Zanni nei 67 kg, Maria Grazia Alemanno (59 kg), Giorgia Bordignon (64 kg) e Davide Ruiu (61 kg). Le gare prenderanno il via sabato 24 luglio e volgeranno al termine mercoledì 4 agosto. Di seguito la ...