Tennis, Nadal giocherà per la prima volta il torneo Atp di Washington a fine mese (Di giovedì 8 luglio 2021) Rafael Nadal giocherà il torneo Atp di Washington 2021 dal 31 luglio all’8 agosto negli Stati Uniti. Lo annunciano gli organizzatori con una nota ufficiale, sottolineando come il fuoriclasse spagnolo, dopo aver rinunciato a Wimbledon e Olimpiadi, sia pronto a tornare nel circuito in questo torneo che fin qui non ha mai giocato: “Sono molto felice di venire a Washington per la prima volta, è un torneo che volevo giocare. Sono felice di tornare in campo, Washington deve essere il miglior inizio possibile per il mio tour ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) RafaelilAtp di2021 dal 31 luglio all’8 agosto negli Stati Uniti. Lo annunciano gli organizzatori con una nota ufficiale, sottolineando come il fuoriclasse spagnolo, dopo aver rinunciato a Wimbledon e Olimpiadi, sia pronto a tornare nel circuito in questoche fin qui non ha mai giocato: “Sono molto felice di venire aper la, è unche volevo giocare. Sono felice di tornare in campo,deve essere il miglior inizio possibile per il mio tour ...

