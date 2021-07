Spezia | Thiago Motta | «Voglio far divertire e trasmettere idee»

(Di giovedì 8 luglio 2021)è il nuovo allenatore dello: ecco le dichiarazioni del tecnico che ha firmato un triennale con la società ligureè il nuovo allenatore dello: le sue prime parole ai canali ufficiali. «Sono davvero felice di essere qui e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti della famiglia Platek, dal Direttore Pecini e da tutto il Club. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi spezzini che si sono sempre contraddistinti per la loro passione.le mie ...

... far divertire i nostri tifosi e dare ogni giorno il massimo per centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati" le prime parole diMotta da tecnico dello. "Siamo molto felici di ...'Sono davvero felice di essere qui - sono le prime parole diMotta, come riporta il sito ufficiale dello- e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti della famiglia Platek, ...LA SPEZIA - Adesso c'è anche l'ufficialità, Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. Prende il posto di Vincenzo Italiano che, dopo aver rinnovato, è andato alla Fiorentina per sostituire ...Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia: ecco il comunicato della società ligure che annuncia il tecnico, ex Genoa Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. Ecco il comunicato della soc ...