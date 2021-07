Senato, anche i 18enne potranno votare: arriva l’ok alla Riforma Costituzionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Negli ultimi mesi si era tornato a parlare di riforme costituzionali e, in particolar modo, di modifiche che riguardavano soprattutto il Senato. Ad oggi, queste modifiche, sembrerebbero essere state approvate. La Riforma dell’articolo 58 Secondo l’articolo 58 della Costituzione, solamente coloro che hanno compiuto 25 anni di età hanno la facoltà di eleggere i Senatori. L’articolo recita difatti: “ I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Negli ultimi mesi si era tornato a parlare di riforme costituzionali e, in particolar modo, di modifiche che riguardavano soprattutto il. Ad oggi, queste modifiche, sembrerebbero essere state approvate. Ladell’articolo 58 Secondo l’articolo 58 della Costituzione, solamente coloro che hanno compiuto 25 anni di età hanno la facoltà di eleggere iri. L’articolo recita difatti: “ Iri sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili ari gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.” ...

Advertising

lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - LiaQuartapelle : Quando si è a corto di argomenti… In questi 30 secondi il capogruppo della Lega in Senato Romeo argomenta la contr… - MonicaCirinna : Il mio grazie alla Presidente Ursula @vonderleyen L’Europa ha parlato con voce chiara. Anche l’Italia deve decider… - lamaschera4 : RT @angelo_fornaro: Dopo il Senato, anche la Camera chiede il conferimento della cittadinanza italiana.Con calma/mentre si astiene FDindran… - sumaistu47 : Voto ai 18enni anche al senato? Ma il senato così com'è è DA ABOLIRE! E i 18enni per avere la patente devono supera… -