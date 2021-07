"Sarebbe un sogno vincere contro gli inglesi a Wembley", dice Verratti (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Abbiamo visto la partita con l'Inghilterra tutti insieme. È una squadra fisica ma con molti giocatori bravi tecnicamente. Hanno meritato di giocare la finale". Lo ha detto Marco Verratti, centrocampista degli Azzurri, in conferenza stampa, in previsione della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. "Sarà una partita difficile, giocheremo in casa loro, in uno stadio che conoscono bene e Sarebbe davvero un sogno poterla vincere così". La finale, per Verratti, sarà sicuramente diretta "da un grande arbitro che farà una grande partita. Non penso che si farà condizionare dal tifo e dal fatto che ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Abbiamo visto la partita con l'Inghilterra tutti insieme. È una squadra fisica ma con molti giocatori bravi tecnicamente. Hanno meritato di giocare la finale". Lo ha detto Marco, centrocampista degli Azzurri, in conferenza stampa, in previsione della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. "Sarà una partita difficile, giocheremo in casa loro, in uno stadio che conoscono bene edavvero unpoterlacosì". La finale, per, sarà sicuramente diretta "da un grande arbitro che farà una grande partita. Non penso che si farà condizionare dal tifo e dal fatto che ...

Advertising

jiminlijoong : @BLV3FILTER amore mio ?? sarebbe un sogno ?? - elclasse : Sarebbe un sogno, se poi vincessimo sarebbe il non plus ultra! #vogliopizzul - _starkll : @sieiiwjelel TI PREGO AURORA UN SOGNO SAREBBE - whsh_ : @evangeliners sarebbe davvero un sogno ???? e lo vedrai quel sorriso ne sono certa!! prossimo concerto andiamo tutti insieme ?? - SpinaFan : Il mio sogno sarebbe battere l'Inghilterra con un furto da far impallidire la Ndrangheta -