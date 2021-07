Sacchi: l’Italia ha carattere e spirito di squadra, ma è in ritardo e in difficoltà nel gioco (Di giovedì 8 luglio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta il passaggio del turno dell’Italia ad Euro 2020. Domenica la squadra di Mancini si giocherà la finale con l’Inghilterra. “Gli azzurri sono riusciti nell’impresa di andare in finale grazie a un gruppo coeso, con grande carattere, spirito di squadra, volontà, generosità, capacità di sofferenza e resilienza. Tutti hanno dato tutto, valori importanti che dovrebbero sempre essere alla base”. Ma di strada da fare, dal punto di vista del gioco, è ancora lunga. “L’incontro con i maestri del calcio ballato, del possesso, del bello ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigocommenta il passaggio del turno delad Euro 2020. Domenica ladi Mancini si giocherà la finale con l’Inghilterra. “Gli azzurri sono riusciti nell’impresa di andare in finale grazie a un gruppo coeso, con grandedi, volontà, generosità, capacità di sofferenza e resilienza. Tutti hanno dato tutto, valori importanti che dovrebbero sempre essere alla base”. Ma di strada da fare, dal punto di vista del, è ancora lunga. “L’incontro con i maestri del calcio ballato, del possesso, del bello ...

