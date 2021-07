Sacchi: Di Lorenzo dovrebbe essere più attivo in fase offensiva, Insigne è parso affaticato (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’articolo di commento a Italia-Spagna per la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta anche le prestazioni dei singoli calciatori azzurri. Tra questi, naturalmente, anche i due napoletani in partita: Di Lorenzo e Insigne. Del difensore partenopeo Sacchi scrive che dovrebbe essere più attivo in fase di attacco. “Sempre attento, dovrebbe in fase offensiva essere più attivo“. A proposito del capitano del Napoli, invece, pur riconoscendo la sua classe, scrive che è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’articolo di commento a Italia-Spagna per la Gazzetta dello Sport, Arrigocommenta anche le prestazioni dei singoli calciatori azzurri. Tra questi, naturalmente, anche i due napoletani in partita: Di. Del difensore partenopeoscrive chepiùindi attacco. “Sempre attento,inpiù“. A proposito del capitano del Napoli, invece, pur riconoscendo la sua classe, scrive che è ...

Advertising

napolista : Sulla Gazzetta commenta le prestazioni degli azzurri. Sul capitano del Napoli: “La classe c’è sempre, ma ha sentito… - edumaz58 : RT @Chiariello_CS: Non bastavano le parole di Sacchi su Insigne. Ieri Sarri, a domanda su chi scegliere tra Callejon, Higuain e Insigne, ha… - ale_6m : RT @Chiariello_CS: Non bastavano le parole di Sacchi su Insigne. Ieri Sarri, a domanda su chi scegliere tra Callejon, Higuain e Insigne, ha… - CristoSpdr23 : Italia defendiendo con Chiellini, Bonucci, Emerson, Di Lorenzo, Maldini, Materazzi, Cannavaro, Nesta, Arrigo Sacchi… - Chiariello_CS : Non bastavano le parole di Sacchi su Insigne. Ieri Sarri, a domanda su chi scegliere tra Callejon, Higuain e Insign… -