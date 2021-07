Riecco Tonali: 'Milan, ora sono pronto per una stagione ad alto livello' (Di giovedì 8 luglio 2021) Rieccolo. E stavolta almeno fino al 2026. Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Milan, come annunciato dai canali del club. Maglietta bianca, foto di rito con la numero 8, Maldini, Massara e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021)lo. E stavolta almeno fino al 2026. Sandroè ufficialmente un giocatore del, come annunciato dai canali del club. Maglietta bianca, foto di rito con la numero 8, Maldini, Massara e ...

