Programma Summer School PATHS for People, Planet, Prosperity: iscrizione fino al 9 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) La PATHS’ Summer School prevede tre giorni di esperienze immersive, webinar e laboratori per confrontarsi sul rinnovamento della didattica e per sperimentare nuovi approcci metodologici della Filosofia attraverso le parole, i sillabi, il lessico filosofico. L’offerta formativa vedrà coinvolti direttamente dirigenti scolastici e tecnici, docenti e studenti che hanno sperimentato le proposte del Progetto PATHS a scuola e all’università. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Laprevede tre giorni di esperienze immersive, webinar e laboratori per confrontarsi sul rinnovamento della didattica e per sperimentare nuovi approcci metodologici della Filosofia attraverso le parole, i sillabi, il lessico filosofico. L’offerta formativa vedrà coinvolti direttamente dirigenti scolastici e tecnici, docenti e studenti che hanno sperimentato le proposte del Progettoa scuola e all’università. L'articolo .

Advertising

RePLegal_ImpAct : RT @ItaSIF: ??E' appena iniziata la #SummerSchool del progetto Cantieri #ViceVersa organizzato dal @forumterzosett in collaborazione con @I… - USR_Sicilia : Circolare e Programma Summer School PATHS for People, Planet, Prosperity: la filosofia per le sfide del XXI secolo - Lopinionista : 62° Fiera dei Librai Bergamo – Summer Edition: il programma - Tiresia_Polimi : RT @ItaSIF: ??E' appena iniziata la #SummerSchool del progetto Cantieri #ViceVersa organizzato dal @forumterzosett in collaborazione con @I… - forumterzosett : RT @ItaSIF: ??E' appena iniziata la #SummerSchool del progetto Cantieri #ViceVersa organizzato dal @forumterzosett in collaborazione con @I… -