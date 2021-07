"Principe Harry mentalmente instabile". Indiscreto, la drammatica censura di William: ciò che non sapevamo sul fratello (Di giovedì 8 luglio 2021) Harry e William hanno apparentemente sepolto l'ascia di guerra in occasione dell'inaugurazione della statua dedicata alla madre lady Diana, che lo scorso primo luglio avrebbe compiuto 60 anni. E invece la tensione continua a essere molto alta tra i due fratelli, anche alla luce di un documentario realizzato da ITV sul loro burrascoso rapporto. All'interno di tale documentario era presente un'intervista a Omid Scobie, giornalista e autore del libro dei Sussex, che conteneva violente accuse a William. Alcune frasi sono però state censurate, secondo il Daily Mail a causa dell'intervento all'ultimo minuto della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)hanno apparentemente sepolto l'ascia di guerra in occasione dell'inaugurazione della statua dedicata alla madre lady Diana, che lo scorso primo luglio avrebbe compiuto 60 anni. E invece la tensione continua a essere molto alta tra i due fratelli, anche alla luce di un documentario realizzato da ITV sul loro burrascoso rapporto. All'interno di tale documentario era presente un'intervista a Omid Scobie, giornalista e autore del libro dei Sussex, che conteneva violente accuse a. Alcune frasi sono però statete, secondo il Daily Mail a causa dell'intervento all'ultimo minuto della ...

Advertising

minovr69 : #reazioneacatena hai capito Christian/ Principe Harry. - ilgiornale : Il principe William si sarebbe stancato di rispondere alle accuse del fratello e dei suoi sostenitori con il silenz… - infoitcultura : Meghan Markle e il principe Harry, ex capo dello staff rivela: “Incredibile lavorare per loro” - hwyfargwen : @ifelycouldfly - capuzzoggiulia : RT @marthamyde4r: ieri mia mamma mi fa “chissà se allo stadio c’è anche Harry” e io le ho detto che Harry forse sta sempre in italia e quin… -