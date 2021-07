Pmi: l'esperto De Danieli, 'puntare su digitalizzazione data driven' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Mentre il mercato dei dati è in netta ascesa, persiste tuttora un gap importante tra il loro impiego strategico e le pmi italiane. Eppure, le statistiche parlano chiaro: le aziende con un approccio analitico e data driven sono quelle che hanno sopportato meglio gli effetti della pandemia. L'analisi numerica, oggi, è un processo fondamentale e primario ma che quasi mai viene avvertito come tale. Per ripartire occorre un cambio di prospettiva in questo senso". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Giuliano De Danieli, già consulente Ikea, Intesa San Paolo, Pittarello ed esperto di digital marketing e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Labitalia) - "Mentre il mercato dei dati è in netta ascesa, persiste tuttora un gap importante tra il loro impiego strategico e le pmi italiane. Eppure, le statistiche parlano chiaro: le aziende con un approccio analitico esono quelle che hanno sopportato meglio gli effetti della pandemia. L'analisi numerica, oggi, è un processo fondamentale e primario ma che quasi mai viene avvertito come tale. Per ripartire occorre un cambio di prospettiva in questo senso". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Giuliano De, già consulente Ikea, Intesa San Paolo, Pittarello eddi digital marketing e ...

