Napoli, voci sulla lista unica Lega-FI. C’è chi frena, ma Salvini dice: «La federazione nasca dal basso» (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ipotesi circola: alle comunali di Napoli Forza Italia e Lega potrebbero presentare una lista unitaria. I rumors emergono nel giorno in cui il tema della federazione del centrodestra, come vorrebbe Matteo Salvini, o del partito unico, come vorrebbe Silvio Berlusconi, torna a fare capolino nel dibattito politico dall’assemblea nazionale di “Noi con l’Italia”, in corso a Roma. «La federazione di centrodestra deve essere richiesta che arriva dal basso, di cui i piani alti prendono nota», ha detto Salvini, ospite della convention. Le voci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ipotesi circola: alle comunali diForza Italia epotrebbero presentare unaunitaria. I rumors emergono nel giorno in cui il tema delladel centrodestra, come vorrebbe Matteo, o del partito unico, come vorrebbe Silvio Berlusconi, torna a fare capolino nel dibattito politico dall’assemblea nazionale di “Noi con l’Italia”, in corso a Roma. «Ladi centrodestra deve essere richiesta che arriva dal, di cui i piani alti prendono nota», ha detto, ospite della convention. Le...

Advertising

zazoomblog : Napoli voci sulla lista unica Lega-FI. C’è chi frena ma Salvini dice: «La federazione nasca dal basso» - #Napoli… - DeeP_InSiDe89 : RT @agent_loken: Su Insigne Milan non ci risulta nulla Queste voci/notizie,con molta probabilità, sono fatte uscire appositamente per velo… - Andrea842631710 : @dukeby @ADeLaurentiis @Lor_Insigne @sscnapoli MI AUGURO che sia FAKE. Anche se lo posta Calcio Napoli 24. Non so c… - berry_charade : RT @agent_loken: Su Insigne Milan non ci risulta nulla Queste voci/notizie,con molta probabilità, sono fatte uscire appositamente per velo… - agent_loken : Su Insigne Milan non ci risulta nulla Queste voci/notizie,con molta probabilità, sono fatte uscire appositamente p… -