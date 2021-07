Municipio VIII | Aluigi | termina occupazione Via del Caravaggio senza sgomberi forzosi

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Si completano oggi i trasferimenti delle ultime famiglie dell’di viale dele l’immobile sarà così riconsegnato alla proprietà. Un risultato importante – che deve diventare un modello alternativo agli– e reso possibile grazie alla Regione Lazio, che ha messo a disposizione quasi 80 immobili Ater per le famiglie, a Roma Capitale per gli ulteriori 13 appartamenti e alla Prefettura di Roma.” “Oggi voglio, quindi, esprimere la grande soddisfazione per la positiva conclusione di una vicenda ormai lunga 8 anni, conclusione avvenutal’uso della forza ma ...

... un accordo raggiunto tra Regione Lazio, Comune di Roma e Ater che andranno ad assegnare circa ottanta alloggi popolari per coloro che erano illegalmente nello stabile del, alla faccia ...Dall'appoggio invece c'è: "Serve un intervento integrato perché le strutture istituzionali non hanno abbastanza risorse per rispondere all'enorme questione sociale che si è aperta ...La strada, situata nel quartiere di Tor Fiscale, era stata chiusa il 17 novembre del 2019. Complice il maltempo che in quella giornata aveva imperversato nella capitale, nella via si era aperta una ma ...Roma - "Lo sgombero dell'immobile in via del Caravaggio è senz'altro un tentativo di ritorno alla legalità dopo dieci anni di occupazione, un accordo ...