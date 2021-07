Montecorvino Pugliano, operaio precipita dal tetto e muore (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È morto poco dopo il ricovero presso l’ospedale di Battipaglia l’operaio precipitato dal tetto del capannone aziendale della Sabit, a Montecorvino Pugliano. Gravissime le lesioni per l’uomo di 64 anni che ha fatto un volo di decine di metri prima di finire sul suolo mentre era intento ad effettuare la riparazione del tetto della struttura, danneggiata alcuni mesi fa da un incendio che interessò un capannone aziendale confinante. Al lavoro i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del comandante Vitoantonio Sisto che hanno disposto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È morto poco dopo il ricovero presso l’ospedale di Battipaglia l’to daldel capannone aziendale della Sabit, a. Gravissime le lesioni per l’uomo di 64 anni che ha fatto un volo di decine di metri prima di finire sul suolo mentre era intento ad effettuare la riparazione deldella struttura, danneggiata alcuni mesi fa da un incendio che interessò un capannone aziendale confinante. Al lavoro i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del comandante Vitoantonio Sisto che hanno disposto ...

