Lazio | visite Hysaj | giallo l' assenza di Luis Alberto

Ultime Notizie dalla rete : Lazio visite

Elseid Hysaj è un nuovo giocatore della. L'esterno svincolatosi dal Napoli è atteso oggi alle 14 in clinica Paideia per sostenere lemediche e poi aggregarsi al resto della squadra che domenica partirà per il ritiro di Auronzo ...Hysaj, non sembrano esserci dubbi. L'albanese sarà biancoceleste. Al momento si trova alLab per lemediche Elseid Hysaj sarà della. Dopo l'esperienza al Napoli, durante la quale l'albanese ha lavorato con Maurizio Sarri, il difensore è ora atteso con la maglia ...Il terzino albanese sta svolgendo proprio in questo momento le visite mediche di rito, prima di firmare poi il contratto che lo legherà alla Lazio per le stagioni future. Elseid Hysaj è approdato ...Lazio Hysaj, non sembrano esserci dubbi. L’albanese sarà biancoceleste. Al momento si trova al Lazio Lab per le visite mediche Elseid Hysaj sarà della Lazio. Dopo l’esperienza al Napoli, durante la qu ...