Juventus, Danilo: “Allegri un vincente. Domenica tiferò Italia! Il futuro di CR7…” (Di giovedì 8 luglio 2021) Juventus – Una delle sorprese positive della scorsa stagione. Il terzino brasiliano ha conquistato tutti giocando sempre in Nazionale. Si è consacrato, adesso Danilo svela gli obiettivi della Juventus. «Sono curioso e molto motivato». Lo dice Danilo, laterale del Brasile, a proposito della Juventus che ripartirà da Max Allegri. Juventus, le parole di Danilo “Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose. Cristiano Ronaldo? Ci ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 luglio 2021)– Una delle sorprese positive della scorsa stagione. Il terzino brasiliano ha conquistato tutti giocando sempre in Nazionale. Si è consacrato, adessosvela gli obiettivi della. «Sono curioso e molto motivato». Lo dice, laterale del Brasile, a proposito dellache ripartirà da Max, le parole di“Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnicoè il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose. Cristiano Ronaldo? Ci ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Danilo infinito pure in Coppa America. Lo stakanovista che non t’aspetti è lui, che dopo un’ottima stagione c… - Dibbello : RT @SCUtweet: #Danilo a La Gazzetta dello Sport ?? #CristianoRonaldo giocherà nella #Juventus e questo è importante (??). #Allegri è un vinc… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Danilo a La Gazzetta dello Sport ?? #CristianoRonaldo giocherà nella #Juventus e questo è importante (??). #Allegri è un vinc… - TuttoMercatoWeb : Danilo è sicuro: 'Cristiano Ronaldo sarà con me alla Juventus anche il prossimo anno' - R_Pini_17 : RT @SCUtweet: #Danilo a La Gazzetta dello Sport ?? #CristianoRonaldo giocherà nella #Juventus e questo è importante (??). #Allegri è un vinc… -