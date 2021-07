Inghilterra, l’apertura dei quotidiani sportivi (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri sera l’Inghilterra ha battuto ai supplementari la Danimarca, guadagnandosi la finale di Euro 2020 contro l’Italia. I principali quotidiani britannici titolano così le loro aperture: Daily Mail: “One game for glory” The Sun: “Probably the best feeling in the world” Daily Mirror: “Finally!” Telegraph: “Final-ly!” Star Sport: “Finally!” Foto: Profili Twitter Daily Mail, The Sun, Daily Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri sera l’ha battuto ai supplementari la Danimarca, guadagnandosi la finale di Euro 2020 contro l’Italia. I principalibritannici titolano così le loro aperture: Daily Mail: “One game for glory” The Sun: “Probably the best feeling in the world” Daily Mirror: “Finally!” Telegraph: “Final-ly!” Star Sport: “Finally!” Foto: Profili Twitter Daily Mail, The Sun, Daily Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

