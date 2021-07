Inghilterra | Kane | ' Difficile con l' Italia | ma vogliamo la coppa'

(Di giovedì 8 luglio 2021) LONDRA () - " Sappiamo quanto saràcon l'. Ma siamo arrivati fin qui evincere il trofeo in casa ". Ha dichiarato Harry, autore della rete decisiva per la ...

Il copione perfetto, con tanto di brivido, quando Schmeichel respinge il rigore dima non può impedire il gol pesantissimo nel primo supplementare. E' la quarta rete del centravanti che era ...Tutte le notizie sulla squadraIn particolare l’abilità di Kane nel trovare spazi tra le linee e fungere da rifinitore ... al pari di dubbi e polemiche sull’arbitraggio che già nel post Inghilterra Danimarca hanno infestato i ...Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del cammino dell’Italia a Euro 2020 con la finale raggiunta che si giocherà ...