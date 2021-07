In vacanza con cani e gatti, ecco la guida (Di giovedì 8 luglio 2021) In vacanza con cani e gatti. Sembra essere questo il trend dell’estate 2021 tanto che, secondo l’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, sono più di 11 milioni gli italiani che quest’anno partiranno per la pausa estiva in compagnia del proprio animale. Come prevedibile a viaggiare coi padroni saranno soprattutto cani e gatti, ma se è vero che tra i proprietari in partenza più di 9 su 10 viaggeranno insieme a Fido o Micio, sono ancora tanti, circa 4,7 milioni, coloro che lo faranno senza un’adeguata copertura assicurativa che tuteli il padrone, ma soprattutto l’amico a quattro zampe, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Incon. Sembra essere questo il trend dell’estate 2021 tanto che, secondo l’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, sono più di 11 milioni gli italiani che quest’anno partiranno per la pausa estiva in compagnia del proprio animale. Come prevedibile a viaggiare coi padroni saranno soprattutto, ma se è vero che tra i proprietari in partenza più di 9 su 10 viaggeranno insieme a Fido o Micio, sono ancora tanti, circa 4,7 milioni, coloro che lo faranno senza un’adeguata copertura assicurativa che tuteli il padrone, ma soprattutto l’amico a quattro zampe, ...

Ultime Notizie dalla rete : vacanza con Melissa Satta, amore alla luce del sole: è in vacanza col nuovo fidanzato Mattia Rivetti Melissa Satta, amore alla luce del sole: è in vacanza col nuovo fidanzato Mattia Rivetti Melissa Satta è uscita allo scoperto, durante una vacanza in barca nella "sua" Sardegna, con il giovane imprenditore e suo nuovo amore. E l'ha presentato anche al figlio Maddox, avuto dall'ex marito Kevin - Prince Boateng di Chiara Dalla Tomasina ...

Federico Zampaglione, ex compagno di Claudia Gerini, a cui è stato legato per 11 anni, si sposa: l'annuncio Giglia Marra in questi giorni si trova proprio lì in vacanza, forse anche per ultimare gli ultimi ... L'amore di Zampaglione con la Marra è nato quattro anni fa. ' Ci siamo incontrati qui a Roma, in un ...

In vacanza con Birò? Al trasporto ci pensano loro Vaielettrico.it Contare gli anticorpi serve davvero? Chi è guarito dal Covid o ha fatto il vaccino vuole certezze. Ecco i tanti limiti e i pochi vantaggi dei test anticorpali ...

Bonus vacanze, cos’è e come funziona Infine, è necessario ricordare che con il Decreto Sostegni-bis sono state introdotte importanti novità sul funzionamento del bonus vacanze. Mentre il Decreto Milleproroghe aveva spostato la scadenza ...

