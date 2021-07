Gianni Alemanno è stato prosciolto | cade l’accusa di corruzione | “Niente più fango su di me”

(Di giovedì 8 luglio 2021)assolto in Cassazione daldi. Imputato nell’ambito del procedimento stralcio su ‘Mafia capitale’, i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione hanno annullato senza rinvio le accuse. “Credo che questa sentenza ridimensioni questa vicenda durata ben sette anni. Mi sono ritrovato prima mafioso e poi corrotto: adesso rimane un piccolo traffico di influenze che sarà la Corte di Appello a giudicare”., esultanza in Aula Finisce un incubo, commentadopo la ...

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - repubblica : Mondo di mezzo, il Pg chiede la conferma della condanna a sei anni per Gianni Alemanno - SkyTG24 : Mondo di mezzo, Gianni Alemanno assolto in Cassazione dall'accusa di corruzione

