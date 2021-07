Gag | frecciatine e smorfie | Mourinho alla conquista di Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021)– “Sono qui perché siamo vicino al Marc’Aurelio: nulla viene dal nulla e nulla ritorna dal nulla”. Completo scuro elegante e polo bianca, mani in tasca e sorriso di sfida. Si è presentato così Josénella Terrazza Caffarelli del Campidoglio, vestita di giallorosso per ospitare la prima conferenza stampa dello Special One nei panni di allenatore della. Ad accoglierlo 17 testate nazionali e 5 broadcaster, 1 tv nazionale, 6 radio, 4 agenzie di stampa, con circa 70 giornalisti accreditati di cui 25 stranieri, provenienti da Francia, Svizzera, Turchia, Grecia, Inghilterra, Albania,nia, Portogallo, Usa, ...