Fiorentina, sogno Nastasic per la difesa: può tornare gratis in viola (Di giovedì 8 luglio 2021) La Fiorentina pensa al ritorno di Matija Nastasic: il difensore classe ’93 può liberarsi a zero dallo Schalke 04 La Fiorentina sta lavorando con lo Schalke 04 per il ritorno di Matija Nastasic, difensore classe ’93 che non resterà in Zweite Liga dopo la retrocessione del club tedesco. Come riportato da Sky Sport, il serbo avrebbe già comunicato la propria volontà di vestire nuovamente la maglia viola. La Fiorentina tratta ora con lo Schalke 04, che potrebbe liberare gratuitamente Nastasic per via una clausola presente nel contratto. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Lapensa al ritorno di Matija: il difensore classe ’93 può liberarsi a zero dallo Schalke 04 Lasta lavorando con lo Schalke 04 per il ritorno di Matija, difensore classe ’93 che non resterà in Zweite Liga dopo la retrocessione del club tedesco. Come riportato da Sky Sport, il serbo avrebbe già comunicato la propria volontà di vestire nuovamente la maglia. Latratta ora con lo Schalke 04, che potrebbe liberare gratuitamenteper via una clausola presente nel contratto. L'articolo proviene da Calcio ...

