Festival di Cannes 2021, i look più belli del secondo red carpet (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Festival di Cannes è appena iniziato e, già con il secondo tappeto rosso, ha concesso tantissimo spazio all’alta moda. Attrici, modelle, registe e artiste hanno affrontato a testa alta la schiera di paparazzi dando loro un assaggio di glamour. Per la serata del 7 luglio 2021, al Festival di Cannes abbiamo potuto ammirare il look di Sophie Marceau, iconica sin da Il tempo delle mele. Sul red carpet della kermesse, l’attrice ha mostrato un long dress black&white di Valentino abbinato ad orecchini di diamante a cerchio di Chopard, in pendant con il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildiè appena iniziato e, già con iltappeto rosso, ha concesso tantissimo spazio all’alta moda. Attrici, modelle, registe e artiste hanno affrontato a testa alta la schiera di paparazzi dando loro un assaggio di glamour. Per la serata del 7 luglio, aldiabbiamo potuto ammirare ildi Sophie Marceau, iconica sin da Il tempo delle mele. Sul reddella kermesse, l’attrice ha mostrato un long dress black&white di Valentino abbinato ad orecchini di diamante a cerchio di Chopard, in pendant con il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al Festival di Cannes Jodie Foster si rivolge alle donne: 'E' il momento' #ANSA - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - TaxiDriversRoma : Ogi in concorso al @Festival_Cannes c'è #JoachimTrier con il suo #TheWorstPersonInTheWorld, una commedia drammatica… - valeriamanieri : RT @LeContemporanee: Al @Festival_Cannes una bella ripartenza e una splendida #JodieFoster che, dopo aver sfilato sul Red carpet insieme a… -