Festival del Libro Possibile, giovedì 8 luglio Marco Lillo e Pif presentano “Io posso”. Da Travaglio a Gomez: gli ospiti del Fatto a Polignano e Vieste (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano sbarca in forze al Festival Il Libro Possibile, a Polignano a Mare. Stasera alle 22 e 30 Marco Lillo presenta con Pif Io posso, due donne sole contro la mafia, dal primo luglio in tutte le edicole italiane con Il Fatto Quotidiano, grazie alla coedizione Feltrinelli-Paper First. Domani, 9 luglio, tocca ad Andrea Scanzi con Demolition man, Matteo Renzi la tragedia della politica italiana, (edito da Rizzoli e distribuito sempre dal Fatto nei mesi scorsi in coedizione con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) IlQuotidiano sbarca in forze alIl, aa Mare. Stasera alle 22 e 30presenta con Pif Io, due donne sole contro la mafia, dal primoin tutte le edicole italiane con IlQuotidiano, grazie alla coedizione Feltrinelli-Paper First. Domani, 9, tocca ad Andrea Scanzi con Demolition man, Matteo Renzi la tragedia della politica italiana, (edito da Rizzoli e distribuito sempre dalnei mesi scorsi in coedizione con ...

Advertising

ItalyMFA : Terzo appuntamento con “#estateallitaliana Festival”, promosso dalla #Farnesina in collaborazione con… - vogue_italia : Continua la sfilata da sogno delle star sul red carpet del Festival di Cannes ???? - europainitalia : ????????Europa, Italia: l’ora della ripartenza. Stasera, ore 19:00 in piazza Maggiore a #Bologna , il Commissario… - FQMagazineit : Festival del Libro Possibile, giovedì 8 luglio Marco Lillo e Pif presentano “Io posso”. Da Travaglio a Gomez: gli o… - ComuneCapannori : La finale Italia-Inghilterra in programma domenica 11 luglio potrà essere seguita sul maxi schermo del festival '..… -