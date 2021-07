Feltri: «I consiglieri comunali si grattano le palle». E sui social si scatena un putiferio trasversale (Di giovedì 8 luglio 2021) Sindaco no. Consigliere comunale sì. “Perché tanto non fanno niente, si grattano le palle”. Lapidario, urticante, provocatorio. Vittorio Feltri risponde così a chi gli chiede perché ha rifiutato di correre come sindaco a Milano. Non vuole cambiare mestiere, dice in soldoni il giornalista new entry di Fratelli d’Italia. Che a Milano guiderà la lista di Giorgia Meloni. Feltri: i consiglieri comunali si grattano le palle “Faccio questo da 60 anni ed è l’unica cosa che so fare“, dice. Ma quel passaggio sprezzante sui consiglieri ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sindaco no. Consigliere comunale sì. “Perché tanto non fanno niente, sile”. Lapidario, urticante, provocatorio. Vittoriorisponde così a chi gli chiede perché ha rifiutato di correre come sindaco a Milano. Non vuole cambiare mestiere, dice in soldoni il giornalista new entry di Fratelli d’Italia. Che a Milano guiderà la lista di Giorgia Meloni.: isile“Faccio questo da 60 anni ed è l’unica cosa che so fare“, dice. Ma quel passaggio sprezzante sui...

