Federica Panicucci come non si è mai vista! Una gallery fa impazzire i fans (Di giovedì 8 luglio 2021) Scritto da Emanuele Fiocca, il Luglio 8, 2021 , in Gossip Federica Panicucci e le foto in costume, corpo mozzafiato: la gallery fotografica che fa impazzire i fans Può permettersi di sfoggiare la sua bellezza sui social Federica Panicucci: un fisico mozzafiato il suo, che ogni anno nella bella stagione mostra su instagram. E proprio ciò ha fatto negli ultimi giorni: la conduttrice di Mattino Cinque, reduce dalle fatiche della stagione tv 2020/2021, per lei e per il collega Francesco Vecchi terminata il 25 giugno scorso, circa un mese dopo rispetto ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Scritto da Emanuele Fiocca, il Luglio 8, 2021 , in Gossipe le foto in costume, corpo mozzafiato: lafotografica che faPuò permettersi di sfoggiare la sua bellezza sui social: un fisico mozzafiato il suo, che ogni anno nella bella stagione mostra su instagram. E proprio ciò ha fatto negli ultimi giorni: la conduttrice di Mattino Cinque, reduce dalle fatiche della stagione tv 2020/2021, per lei e per il collega Francesco Vecchi terminata il 25 giugno scorso, circa un mese dopo rispetto ...

Advertising

caps2021 : RT @dea_channel: buon pomeriggio con la divina Federica Panicucci ??????????????????? - dea_channel : buon pomeriggio con la divina Federica Panicucci ??????????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Federica Panicucci in bikini ????????????????? - fabio95126130 : RT @dea_channel: la divina Federica Panicucci in bikini ????????????????? - zazoomblog : Federica Panicucci sorprende tutti in costume: svelato il suo segreto - #Federica #Panicucci #sorprende #tutti -