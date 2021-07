Cupra Leon ottiene le 5 stelle Euro NCAP (Di giovedì 8 luglio 2021) La Cupra Leon conferma l’impegno del marchio per offrire vetture che non solo abbiano le prestazioni nel DNA, ma che siano anche tra le più sicure nel mercato. Anche la compatta ad alte prestazioni del marchio si è aggiudicata infatti il riconoscimento delle 5 stelle nei sempre più severi test Euro NCAP. La Cupra Leon L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Volkswagen: segnalate perdite di potenza dopo la correzione sulle emissioni Seat Mii electric, la mobilità sempre più ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Laconferma l’impegno del marchio per offrire vetture che non solo abbiano le prestazioni nel DNA, ma che siano anche tra le più sicure nel mercato. Anche la compatta ad alte prestazioni del marchio si è aggiudicata infatti il riconoscimento delle 5nei sempre più severi test. LaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Volkswagen: segnalate perdite di potenza dopo la correzione sulle emissioni Seat Mii electric, la mobilità sempre più ...

