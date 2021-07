Covid, si ferma il calo dei ricoveri in terapia intensiva: i pazienti sono 180, come ieri (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo settimane in discesa, resta invariato il saldo delle persone assistite in rianimazione. Anche gli ingressi del giorno sono gli stessi di ieri: 8. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.197 (-37). In Italia, secondo il bollettino dell’8 luglio, nell’ultimo giorno sono stati 1.394 i nuovi casi di coronavirus, su 174.852 tamponi (ieri 1.010 casi su 177.977 test). Il tasso di positività sale allo 0,8%. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 4.267.105 e i morti 127.731 (13 nelle ultime 24 ore) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo settimane in discesa, resta invariato il saldo delle persone assistite in rianimazione. Anche gli ingressi del giornogli stessi di: 8. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari1.197 (-37). In Italia, secondo il bollettino dell’8 luglio, nell’ultimo giornostati 1.394 i nuovi casi di coronavirus, su 174.852 tamponi (1.010 casi su 177.977 test). Il tasso di positività sale allo 0,8%. Dall'inizio della pandemia i contagiati4.267.105 e i morti 127.731 (13 nelle ultime 24 ore)

