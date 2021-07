(Di giovedì 8 luglio 2021) Non poteva essere diversamente: con le riaperture, il rimbalzo del numero dei casi positivi c'è stato. Ieri siamo tornatimille (1.010 per la precisione, di cui 208 in Campania, il 30 per ...

RaiNews : Dopo due settimane si torna sopra quota 1000. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi sale allo 0,6% contro il pre… - infoitinterno : Covid Italia, contagi sopra quota 1.000. Le Regioni: «Criteri superati, vanno cambiati» - Paesedellanima : RT @RaiNews: Dopo due settimane si torna sopra quota 1000. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi sale allo 0,6% contro il precedente 0,5… - CdT_Online : L’incidenza dei contagi è tornata al di sopra dei 250 casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti.… - infoitinterno : Covid, in Sicilia i nuovi contagi restano sopra quota cento: 2 morti, calano (lentamente) i ricoveri -

VALUTAZIONE Ma tra gli esperti israeliani, dove la percentuale dei vaccinati con doppia dose è ben al didel 57 per cento, il dibattito è cominciato. C'è chi spiega: visto l'alto numero di ...Paura per la finale: in mille in viaggio dall'Italia VALUTAZIONE Ma tra gli esperti israeliani, dove la percentuale dei vaccinati con doppia dose è ben al didel 57 per cento, il dibattito è ...I vaccinati completi sono quasi 21 milioni, come detto quasi il 39% degli italiani sopra i 12 anni. In questo quadro, con Delta che morde in Gran Bretagna almeno per numero di contagi e conquista ...Ovviamente, occorre sottolinearlo, l’aumento contagi è anche sintomo di un monitoraggio più ... La media mobile delle nuove infezioni nell’ultima settimana si assesta sopra quota 25mila.