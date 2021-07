Caporalato | lavoro nero | dimissioni in bianco La dura denuncia della FLAI CGIL Taranto

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nella terra di Di Vittorio ci sono ancora leinfirmate dalle donne che si impegnano a non rimanere incinta prima di accettare l’ingaggio in campagna. Ci sono ancora le“vivamente consigliate” per eludere il blocco dei licenziamenti previsti dall’emergenza Covid, ci sono ancora pulmini e furgoni sovraccarichi di braccianti, anche se negli elenchi anagrafici il numero degli iscritti e delle giornate lavorate sembrerebbe in netto calo. Persone fragili, deboli e ricattabili, non solo dal Coronavirus o dalle sue varianti. E’ lasegretaria...

... che preserva i posti dinel corso dei cambi appalto e argina il fenomeno delle finte ... ilnei magazzini, i diversivi messi in atto per aggirare le conquiste normative e contrattuali,......irriducibili che non vogliono considerare le occasioni offerte dall'avvicendamento scuola -, ... quelli che possono contare ancora su papà e mamma per non essere soggetti al...Ancora caporalato in Toscana, questa volta a Grosseto: i braccianti della Maremma vengono pagati 3 euro l'ora in nero.In questi anni di lotte sindacali si è cercato di combattere e di contrastare varie forme di lavoro come il il caporalato, il lavoro nero, le discriminazioni, le violenze, tutte modalità impartite dai ...