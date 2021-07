Atlantia | CdA non esercita diritto di co-investimento sul 3 | 4% in Cellnex Telecom

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di nonre ildi co-, riveniente dall’accordo sottoscritto in data 24 luglio 2018, e successivamente modificato in data 16 luglio 2020, con Edizione e le sue controllate Sintonia e ConnecT (oggi ConnecT Due). L’Accordo attribuiva alla Società la facoltà di acquistare entro il 12 luglio 2021, una quota pari al 3,4% in, ad un prezzo pari alla media ponderata del prezzo di chiusura delle azioninel ...

Teleborsa

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata assunta previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di, configurandosi come operazione con parti ...- 1,4% arretra: Repubblica riferisce di un interesse per l'aeroporto di Atene in vista ...9% potenziale potrebbe essere il preludio a un rimpasto del. Inoltre un report di Citigroup ha ...Il CdA - si legge in una nota di Atlantia - ha ritenuto l'esercizio del diritto di co-investimento, non coerente con le linee di indirizzo strategico di medio lungo termine di Atlantia, delineate e ...MILANO, 7 luglio (Reuters) - Piazza Affari tiene in lieve rialzo a metà giornata, in linea con le altre borse europee che recuperano dopo la debole seduta di ieri, in un contesto di volumi sempre più ...