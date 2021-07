Afghanistan ancora una bomba a orologeria (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ritiro occidentale dall’Afghanistan è il regalo avvelenato di Joe Biden a Russia e Cina. Dopo un ventennio, da quel tragico 11 settembre che rivoluzionò le priorità dell’agenda internazionale, gli Stati Uniti modificano uno dei principali vettori della loro politica estera, ridimensionando il pericolo del terrorismo radicale. Allo stesso tempo la Casa Bianca non vede più ragione di continuare a togliere le castagne dal fuoco a partner diventati ostili su altri scenari. Dopo la crisi ucraina del 2014 sono finiti i tempi in cui i russi passavano informazioni di intelligence, indicando ai colleghi occidentali gli obiettivi da colpire in Afghanistan, o ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ritiro occidentale dall’è il regalo avvelenato di Joe Biden a Russia e Cina. Dopo un ventennio, da quel tragico 11 settembre che rivoluzionò le priorità dell’agenda internazionale, gli Stati Uniti modificano uno dei principali vettori della loro politica estera, ridimensionando il pericolo del terrorismo radicale. Allo stesso tempo la Casa Bianca non vede più ragione di continuare a togliere le castagne dal fuoco a partner diventati ostili su altri scenari. Dopo la crisi ucraina del 2014 sono finiti i tempi in cui i russi passavano informazioni di intelligence, indicando ai colleghi occidentali gli obiettivi da colpire in, o ...

