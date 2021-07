WTA Bastad 2021, i risultati del 7 luglio. Definiti i quarti di finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il secondo turno del torneo WTA Bastad di tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, in corso sulla terra battuta outdoor svedese, si è giocato interamente quest’oggi e così sono stati Definiti i quarti di finale, che si giocheranno tutti domani. Non ci sono più azzurre in tabellone. La testa di serie numero 1, la svedese Rebecca Peterson batte la spagnola Lara Arruabarrena-Vecino con il punteggio di 6-1 6-1 e domani affronterà l’altra iberica Aliona Bolsova Zadoinov, che supera la statunitense Katie Volynets con lo score di 6-4 6-1. L’egiziana Mayar Sherif, numero 3, soffre un set, poi batte l’ucraina Kateryna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il secondo turno del torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 125), ovvero il Nordea Open, in corso sulla terra battuta outdoor svedese, si è giocato interamente quest’oggi e così sono statidi, che si giocheranno tutti domani. Non ci sono più azzurre in tabellone. La testa di serie numero 1, la svedese Rebecca Peterson batte la spagnola Lara Arruabarrena-Vecino con il punteggio di 6-1 6-1 e domani affronterà l’altra iberica Aliona Bolsova Zadoinov, che supera la statunitense Katie Volynets con lo score di 6-4 6-1. L’egiziana Mayar Sherif, numero 3, soffre un set, poi batte l’ucraina Kateryna ...

