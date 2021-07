WTA Amburgo 2021, Sara Errani batte in due set Fiona Ferro e accede agli ottavi di finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Buone notizie arrivano dalla terra rossa di Amburgo (Germania): Sara Errani si è imposta contro la francese Fiona Ferro (n.51 del ranking) per 7-5 6-3 in 1 ora e 33 minuti di gioco. L’azzurra, con estrema convinzione, ha fatto valere la propria regolarità al cospetto di una Ferro imprecisa nei colpi da fondo e non in grado di piegare l’ottimo tennis difensivo di Sarita nella fasi cruciali. L’azzurra, quindi, accede agli ottavi di finale dove affronterà la croata Ana Konjuh che nel primo round ha sconfitto l’altra italiana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Buone notizie arrivano dalla terra rossa di(Germania):si è imposta contro la francese(n.51 del ranking) per 7-5 6-3 in 1 ora e 33 minuti di gioco. L’azzurra, con estrema convinzione, ha fatto valere la propria regolarità al cospetto di unaimprecisa nei colpi da fondo e non in grado di piegare l’ottimo tennis difensivo di Sarita nella fasi cruciali. L’azzurra, quindi,didove affronterà la croata Ana Konjuh che nel primo round ha sconfitto l’altra italiana ...

