Wimbledon, Sabalenka batte Jabeur 6 - 4, 6 - 3 (Di mercoledì 7 luglio 2021) La sintesi della vittoria in due set della bielorussa Aryna Sabalenka sulla tunisina Ons Jabeur nei quarti di finale di Wimbledon. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) La sintesi della vittoria in due set della bielorussa Arynasulla tunisina Onsnei quarti di finale di

Advertising

artvworld : RT @GeorgeSpalluto: Dopo il 1° quarto, arriva anche la 1^ semifinale Slam per Aryna Sabalenka, vincendo tutti i punti importanti, tutti i g… - SuperTennisTv : Definite le Semifinali femminili di ?? #Wimbledon ???? Barty ?? Kerber ???? ???? Pliskova ?? Sabalenka ???? #tennis - TiebreaktennisI : Wimbledon 2021 donne, day 8: Barty e Sabalenka in semifinale, ancora bene Kerber - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Wimbledon, Barty e Sabalenka in semifinale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Wimbledon, Barty e Sabalenka in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Sabalenka Wimbledon, Sabalenka batte Jabeur 6 - 4, 6 - 3 La sintesi della vittoria in due set della bielorussa Aryna Sabalenka sulla tunisina Ons Jabeur nei quarti di finale di Wimbledon.

Si rivede la Kerber,vincitrice 2018 Si rivede la Kerber,vincitrice 2018 A Wimbledon è la giornata dei quarti femminili, ma doveva concludersi anche l'ottavo Hurkacz - ... Dall'altra parte Pliskova (8) - Sabalenka (2). Battute in due set ...

Il quarto turno di Wimbledon: il paradosso di Aryna Sabalenka Ubi Tennis Wimbledon, Sabalenka batte Jabeur 6-4, 6-3 La sintesi della vittoria in due set della bielorussa Aryna Sabalenka sulla tunisina Ons Jabeur nei quarti di finale di Wimbledon.

Wimbledon: mercoledì c'è Berrettini-Auger Aliassime, in palio le semifinali (23) Lorenzo Sonego (ITA) 75 64 62. Quarti. (7) Matteo Berrettini (ITA) c. (26) Fabio Fognini (ITA) 63 57 64 62. (7) Matteo Berrettini (ITA) b. Aljaz Bedene (SLO) 64 64 64. (23) Lorenzo Sonego (ITA) b ...

La sintesi della vittoria in due set della bielorussa Arynasulla tunisina Ons Jabeur nei quarti di finale diSi rivede la Kerber,vincitrice 2018 Aè la giornata dei quarti femminili, ma doveva concludersi anche l'ottavo Hurkacz - ... Dall'altra parte Pliskova (8) -(2). Battute in due set ...La sintesi della vittoria in due set della bielorussa Aryna Sabalenka sulla tunisina Ons Jabeur nei quarti di finale di Wimbledon.(23) Lorenzo Sonego (ITA) 75 64 62. Quarti. (7) Matteo Berrettini (ITA) c. (26) Fabio Fognini (ITA) 63 57 64 62. (7) Matteo Berrettini (ITA) b. Aljaz Bedene (SLO) 64 64 64. (23) Lorenzo Sonego (ITA) b ...