Wimbledon, Djokovic fa cento sull’erba: in semifinale troverà Shapovalov (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prosegue inesorabile la marcia di Novak Djokovic verso quello che sarebbe il ventesimo sigillo in un torneo dello Slam. Il campione serbo, battendo l’ungherese Marton Fucsovics in tre set, ha conquistato nel primo pomeriggio la sua decima semifinale a Wimbledon. Dopodomani se la vedrà con il giovane canadese Denis Shapovalov, giustiziere sul Campo 1 del russo Karen Kachanov in cinque set. Il numero 1 del mondo fa cento sull’erba e si regala l’ennesima semifinale Slam In attesa delle partite di Roger Federer e Matteo Berrettini, Novak Djokovic stacca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prosegue inesorabile la marcia di Novakverso quello che sarebbe il ventesimo sigillo in un torneo dello Slam. Il campione serbo, battendo l’ungherese Marton Fucsovics in tre set, ha conquistato nel primo pomeriggio la sua decima. Dopodomani se la vedrà con il giovane canadese Denis, giustiziere sul Campo 1 del russo Karen Kachanov in cinque set. Il numero 1 del mondo fae si regala l’ennesimaSlam In attesa delle partite di Roger Federer e Matteo Berrettini, Novakstacca ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, DJOKOVIC IN SEMIFINALE Battuto l'ungherese Fucsovics in tre set (6-3, 6-4, 6-4)… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - statodelsud : Wimbledon, Djokovic in semifinale. Attesa per Berrettini-Auger Aliassime - Pino__Merola : Wimbledon, Djokovic in semifinale. Attesa per Berrettini-Auger Aliassime - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, SHAPOVALOV IN SEMIFINALE Battuto in 5 set Khachanov (6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4) Il canade… -