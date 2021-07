Wimbledon 2021, Matteo Berrettini-Auger-Aliassime: il precedente di Stoccarda un dolce ricordo per il rimona (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini va a caccia della semifinale a Wimbledon 2021 e soprattutto di un posto nella storia. Il numero nove del mondo potrebbe diventare il primo tennista italiano dal 1960 a raggiungere il penultimo atto dei Championships. Per centrare questo incredibile traguardo, il romano dovrà superare nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime. Un cammino quasi perfetto quello di Berrettini finora sull’erba londinese. La testa di serie numero sette ha concesso solamente un set agli avversari, quello al primo turno contro l’argentino Guido Pella. Anche negli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)va a caccia della semifinale ae soprattutto di un posto nella storia. Il numero nove del mondo potrebbe diventare il primo tennista italiano dal 1960 a raggiungere il penultimo atto dei Championships. Per centrare questo incredibile traguardo, il romano dovrà superare nei quarti di finale il canadese Felix. Un cammino quasi perfetto quello difinora sull’erba londinese. La testa di serie numero sette ha concesso solamente un set agli avversari, quello al primo turno contro l’argentino Guido Pella. Anche negli ...

