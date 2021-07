Via dall’Afghanistan e occhi sulla Libia. La linea di Di Maio e Guerini (Di mercoledì 7 luglio 2021) C’è preoccupazione per il futuro dell’Afghanistan, accompagnata dall’impegno a non trasformare il ritiro in un abbandono. Il focus militare si concentra ora sul “Mediterraneo allargato”, con la Libia al vertice dell’agenda nazionale per cercare anche maggior coordinamento a livello europeo. È quanto emerso stamane dal tradizionale “quadrangolare” sulle missioni internazionali, l’audizione dei ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini di fronte alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Senato e Camera. Rientra nell’iter parlamentare di approvazione della delibera già licenziata dal governo sugli impegni nel 2021, quaranta in tutto per un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 luglio 2021) C’è preoccupazione per il futuro dell’Afghanistan, accompagnata dall’impegno a non trasformare il ritiro in un abbandono. Il focus militare si concentra ora sul “Mediterraneo allargato”, con laal vertice dell’agenda nazionale per cercare anche maggior coordinamento a livello europeo. È quanto emerso stamane dal tradizionale “quadrangolare” sulle missioni internazionali, l’audizione dei ministri Luigi Die Lorenzodi fronte alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Senato e Camera. Rientra nell’iter parlamentare di approvazione della delibera già licenziata dal governo sugli impegni nel 2021, quaranta in tutto per un ...

Advertising

martaserafini : E ora emergono anche i dettagli sul ritiro Usa da Bagram. <Gli americani se ne sono andati senza avvisare e hanno s… - tonizeta24 : Tornati in italia gli ultimi militari italiani dall'Afghanistan - mutatanebula : @massimochiappa2 @giovamartinelli Facciamo della fantapolitica. Il ritiro dall'Afghanistan in funzione anti saudita… - transnazionale : Ritiro Nato dall'Afghanistan: via da Bagram #spaziotransnazionale informa - Piergiulio58 : Ritiro Nato dall'Afghanistan: via da Bagram. -

Ultime Notizie dalla rete : Via dall’Afghanistan Via dall'Afghanistan, la sconfitta nascosta Filodiritto