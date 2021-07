“Valentina doveva piangere” | l’assurdo sfogo di Tommaso dopo Temptation Island

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 7 luglio 2021)il falò di confronto andato in onda durante la seconda puntata disi sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni inedite che ha pubblicato il sito di WittyTV.: “!” Ad aprire le danze ci ha pensatoEletti, perplesso per la reazione dell’ex (?) fidanzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.