Tutto il calcio sbarca su Timvision

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutta la Serie A, la Serie B, i principali campionati diinternazionale, i grandi eventi dello sport (a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo), i migliori contenuti d'intrattenimento per adulti e bambini., il servizio in streaming di TIM, ha svelato i suoi nuovi pacchetti che comprendono le offerte delle piattaforme DAZN, Disney+ e Netflix. In più, come frutto di un accordo appena siglato, ci sarà anche Mediaset Infinity, che oltre a film e serie tv propone tutte le partite della Uefa Champions League. Il risultato è un catalogo davvero trasversale, il più ricco e vantaggioso sul mercato: permette di risparmiare oltre 20 euro al mese ...

Advertising

borjavalero20 : È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto fa… - EnricoTurcato : Onesto? Avete rovinato un gioco. Lo avete rovinato. Fischiate tutto. A me il calcio così fa schifo. Sono l’unico? N… - la_tally_ : Quanto mi sta sul cazzo Twitter in questi giorni, tutto l'anno state a criticare il Twitter calcio poi vi ci trasfo… - kin_milanista : RT @Gianmar26145917: Ogni tanto dimentico perché ho smesso di seguire il calcio più di 20anni fa, poi vado su #alicecampello è tutto torna… - Axalye : @perchetendenza Spero abbia denunciato. Tutto questo va oltre il calcio e la tifoseria. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto calcio

Tutto Calcio Catania

Non capiscoquesto odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani!" , ha scritto Mario Balotelli su Instagram. "L'Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi ......Uniti? Contrariamente all'Europa " per non parlare dell'Italia " dove è piuttosto il! ...giocatori afroamericani come Michael Jordan sono diventati dei personaggi popolari e ammirati in...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Italia Spagna, Piqué mastica amaro: «Chi calcia per prim ...Nel calcio a volte le maglie cambiano, ma le pagine scritte insieme resteranno per sempre nella storia di Monza e del Monza. Grazie di tutto e in bocca al lupo capitano! Sei #S10ria”. Dopo 6 anni e ...