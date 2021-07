“Torino non è Napoli o Roma”: Juve, l’ultima frecciata a Sarri (Di mercoledì 7 luglio 2021) Massimo Mauro risponde a Sarri: “Non mi stupiscono le sue parole, alla Juve si festeggia con sobrietà non come a Roma o a Napoli” La ‘Gazzetta dello Sport’ ha chiesto un parere a Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, circa le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri sulla stagione trascorsa alla Juventus: “Vorrei ricordare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Massimo Mauro risponde a: “Non mi stupiscono le sue parole, allasi festeggia con sobrietà non come ao a” La ‘Gazzetta dello Sport’ ha chiesto un parere a Massimo Mauro, ex calciatore dintus e, circa le recenti dichiarazioni di Mauriziosulla stagione trascorsa allantus: “Vorrei ricordare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Avvenire_Nei : Torino. Finalmente la verità: la morte 'dell'angelo dei rifugiati' non fu un incidente - MarcelloChirico : Incontro privato, e molto cordiale, tra #Agnelli e #Mendes (non a Torino) : non pare tiri aria di divorzio tra… - giantico : RT @Gianmar26145917: È stato identificato ed arrestato il piromane che a #Torino ha appiccato diversi incendi e bruciato più di 20 automobi… - Francescaeffe3 : RT @Gianmar26145917: È stato identificato ed arrestato il piromane che a #Torino ha appiccato diversi incendi e bruciato più di 20 automobi… - MenegazziMarina : RT @Gianmar26145917: È stato identificato ed arrestato il piromane che a #Torino ha appiccato diversi incendi e bruciato più di 20 automobi… -