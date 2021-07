Sulla Giustizia qualcuno a sinistra ci pensa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spesso gli intellettuali, e gli intellettuali d'area, sono quelli che colgono meglio il vento che cambia, o forse sono solo più liberi nei loro comportamenti esteriori. Sorprende quindi fino a un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spesso gli intellettuali, e gli intellettuali d'area, sono quelli che colgono meglio il vento che cambia, o forse sono solo più liberi nei loro comportamenti esteriori. Sorprende quindi fino a un ...

Advertising

AzzolinaLucia : Il testo base della legge sulla morte volontaria medicalmente assistita è stato approvato oggi alla Camera dalle co… - ilfoglio_it : 'Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che si crede onnipot… - Rinaldi_euro : Sulla Giustizia Salvini ha fatto centro. Parla Mastella - - LegaSalvini : ++ IL TOUR DELLA #LEGAGIOVANI IN SOSTEGNO DEI #REFERENDUMGIUSTIZIA ++ #laGiustiziasifaStrada, da Nord a Sud i giov… - EraldoFR : La Lega ha preso una brutta direzione, ed a conferma della perdita della bussola c'è Fratelli d'Italia che la super… -