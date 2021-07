Roma, svelate date e avversari delle prime amichevoli estive (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Roma ha comunicato il programma del primo ciclo di amichevoli estive. Si comincia il 15 luglio contro il Montecatini, mentre il 18 luglio i giallorossi affronteranno la Ternana: entrambi i confronti si terranno a Trigoria. Gli uomini di Mourinho si sposteranno poi a Trieste, dove il 21 luglio affronteranno la Triestina allo stadio Nereo Rocco. Il primo ciclo di amichevoli si chiuderà il 25 luglio contro il Debrecen a Frosinone. Come spiegato in conclusione della nota del club capitolino, il programma delle sfide successiva verrà comunicato nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laha comunicato il programma del primo ciclo di. Si comincia il 15 luglio contro il Montecatini, mentre il 18 luglio i giallorossi affronteranno la Ternana: entrambi i confronti si terranno a Trigoria. Gli uomini di Mourinho si sposteranno poi a Trieste, dove il 21 luglio affronteranno la Triestina allo stadio Nereo Rocco. Il primo ciclo disi chiuderà il 25 luglio contro il Debrecen a Frosinone. Come spiegato in conclusione della nota del club capitolino, il programmasfide successiva verrà comunicato nei prossimi giorni. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, il programma del primo ciclo di amichevoli estive - statodelsud : Roma, Walk of Fame del Coni: svelate cinque nuove stelle d’oro, c’è anche Paolo Rossi - Pino__Merola : Roma, Walk of Fame del Coni: svelate cinque nuove stelle d’oro, c’è anche Paolo Rossi - RadioTadino : RT @SkyTG24: Roma, Walk of Fame del Coni: svelate cinque nuove stelle d’oro, c’è anche Paolo Rossi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, Walk of Fame del Coni: svelate cinque nuove stelle d’oro, c’è anche Paolo Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma svelate Walk of Fame sport italiano, 5 nuove stelle al Foro Italico. Ci sono Paolo Rossi e Bettini ...stelle nella celebre camminata presso lo Stadio dei Marmi al Foro Italico in Roma. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, e sono state svelate .

Raffaella Carrà, svelate le cause della morte Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà. Ma le celebrazioni di addio alla grande ...

Roma, Walk of Fame del Coni: svelate cinque nuove stelle d’oro, c’è anche Paolo Rossi Sky Tg24 Roma, svelate date e avversari delle prime amichevoli estive La Roma ha comunicato il programma del primo ciclo di amichevoli estive. Si comincia il 15 luglio contro il Montecatini, mentre il 18 luglio i giallorossi affronteranno la Ternana: entrambi i ...

L’alba di Roma per il ritorno della maratona Km 30 verso Roma nord, nei pressi di Monte Antenne ... ma mi preme fare una citazione particolare per lo sponsor tecnico Joma che oggi svela in anteprima assoluta le maglie di maratona, staffetta e ...

...stelle nella celebre camminata presso lo Stadio dei Marmi al Foro Italico in. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, e sono stateSi svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, apresso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà. Ma le celebrazioni di addio alla grande ...La Roma ha comunicato il programma del primo ciclo di amichevoli estive. Si comincia il 15 luglio contro il Montecatini, mentre il 18 luglio i giallorossi affronteranno la Ternana: entrambi i ...Km 30 verso Roma nord, nei pressi di Monte Antenne ... ma mi preme fare una citazione particolare per lo sponsor tecnico Joma che oggi svela in anteprima assoluta le maglie di maratona, staffetta e ...