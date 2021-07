Renzi: noi minacciati di morte per il ddl Zan (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - "Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione" all'impasse sul ddl Zan "io ricevo email con minacce di morte. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l'odio, mandano messaggi d'odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza". E' quanto sostiene Matteo Renzi . "Ivan Scalfarotto è stato attaccato da una dirigente del Pd di Civitavecchia, con l'espressione 'frocione di m' - denuncia il leader di Iv -. Lisa Noja ha sottolineato come Marco Travaglio 'per parlare dei crimini d'odio, faccia sfotto' su chi ha problemi di salute mentale. Dovrebbe imparare che la lotta alle discriminazioni parte dal linguaggio e dal rispetto delle persone ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - "Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione" all'impasse sul ddl Zan "io ricevo email con minacce di. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l'odio, mandano messaggi d'odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza". E' quanto sostiene Matteo. "Ivan Scalfarotto è stato attaccato da una dirigente del Pd di Civitavecchia, con l'espressione 'frocione di m' - denuncia il leader di Iv -. Lisa Noja ha sottolineato come Marco Travaglio 'per parlare dei crimini d'odio, faccia sfotto' su chi ha problemi di salute mentale. Dovrebbe imparare che la lotta alle discriminazioni parte dal linguaggio e dal rispetto delle persone ...

