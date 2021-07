Per Italia-Spagna 17,4 milioni di spettatori su Rai1, 67,5% di share (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia-Spagna, la partita che ha portato gli Azzurri in finale agli Europei di calcio, ha incollato davanti a Raiuno 17,4 milioni di telespettatori con uno share del 67,49%. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 17,239 milioni di telespettatori con il 68,8% di share, raggiungendo, ai rigori, i 17,353 milioni con il 72,6%. L’incontro precedente della nazionale Italiana, Belgio - Italia, aveva avuto un ascolto di poco inferiore a 15,5 milioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021), la partita che ha portato gli Azzurri in finale agli Europei di calcio, ha incollato davanti a Raiuno 17,4di telecon unodel 67,49%. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 17,239di telecon il 68,8% di, raggiungendo, ai rigori, i 17,353con il 72,6%. L’incontro precedente della nazionalena, Belgio -, aveva avuto un ascolto di poco inferiore a 15,5di ...

