"Passa l'Italia", la radiocronaca di Repice da brividi (Di mercoledì 7 luglio 2021) "A Wembley Passa l'Italia!". La radiocronaca di Italia-Spagna con la voce di Francesco Repice, su Radio 1 Rai, diventa un cult. Il commento del cronista, nel momento dei rigori, trasmette tensione ed emozione. Il profilo di Radio 1 Rai su Twitter pubblica l'epilogo della cronaca, dopo il rigore decisivo di Jorginho. Sul social, però, tanti utenti pubblicano la clip che documenta il commento degli ultimi 2 penalty: quello sbagliato da Morata e quello segnato da Jorginho, in un crescendo di tensione ed emozioni. ( Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) "A Wembleyl'!". Ladi-Spagna con la voce di Francesco, su Radio 1 Rai, diventa un cult. Il commento del cronista, nel momento dei rigori, trasmette tensione ed emozione. Il profilo di Radio 1 Rai su Twitter pubblica l'epilogo della cronaca, dopo il rigore decisivo di Jorginho. Sul social, però, tanti utenti pubblicano la clip che documenta il commento degli ultimi 2 penalty: quello sbagliato da Morata e quello segnato da Jorginho, in un crescendo di tensione ed emozioni. (

"Passa l'Italia", la radiocronaca di Repice da brividi

